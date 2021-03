Il Dipartimento di Filologia e Critica di UniSi apre quattro dei suoi corsi online al pubblico

Nei giorni scorsi la pandemia ha costretto l’Università di Siena a una nuova chiusura dei corsi in presenza. Per rimediare in parte alle conseguenze del Covid sulla formazione culturale il Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne ha deciso di aprire al pubblico quattro dei suoi corsi online, com’era già accaduto nel primo semestre. Da oggi, con l’inizio del secondo semestre, possono essere seguiti da tutti il corso di Scrittura creativa tenuto da Stefano Dal Bianco, Alessandro Fo, Claudio Lagomarsini e Guido Mazzoni, il corso di Informatica umanistica tenuto da Emmanuela Carbé e il corso sulla rappresentazione della Shoah nella letteratura tenuto da Niccolò Scaffai. Dal 26 aprile anche il corso di Storia romana tenuto da Marco Bettalli e dedicato alle Guerre puniche sarà aperto alla partecipazione del pubblico.

Gli orari delle lezioni e le modalità per seguirle sulle piattoforme Gmeet e Webex sono pubblicati nel sito del Dipartimento https://www.dfclam.unisi.it/it/notizie/partire-dal-1-marzo-2021-alluniversita-di-siena-quattro-corsi-aperti-al-pubblico

Fonte: Università di Siena