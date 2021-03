Oro e Bronzo agli Assoluti di nuoto paralimpico per l'Aquateam Nuoto Cuoio

Nel pomeriggio di sabato 27 febbraio le nostre atlete Martina Alfei e Stefania Gemignani sono salite sul podio dei XIV Campionati Italiani Assoluti svoltisi a Lignano Sabbiadoro.

Entrambe hanno avuto il debutto in una vasca da 50 metri ma non si sono lasciate scoraggiare, hanno dato il meglio di sé e sono arrivate all'ambito podio: Alfei Martina ha conquistato Bronzo nella categoria S7 e Gemignani Stefania ha conquistato un prezioso Oro nella categoria S2. Non c'è bisogno di dire che tutta la squadra gioisce insieme a loro di questi traguardi!

Sì perché che era a casa era davanti al PC a vedere la diretta streaming sulla pagina della FINP e a fare il tifo per le nostre ragazze, tifo che è giunto fino a Lignano tanto da dare la giusta carica alle nostre atlete. Il nostro unico tecnico Matteoli Letizia ad aver accompagnato le nostre due atlete si ritiene pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti e ha confessato di essersi molto emozionata quando ha saputo dei rispettivi podi. Un pomeriggio di gare indimenticabile! Adesso continueremo ad allenarci in vista dei prossimi appuntamenti.

Un plauso particolare è rivolto allo staff tecnico della nazionale FINP per essere riusciti perfettamente in questa particolare organizzazione senza sacrificare minimamente la tranquillità degli atleti.

Si respirava ovunque, come sempre, la passione, l'alto livello, la professionalità e la gioia di partecipare e di esserci. Grazie!

Le gare si sono svolte in assenza di pubblico, come ormai è di consueto per ogni manifestazione sportiva di questo periodo, e sono state osservate tutte le misure di precauzione richieste in questo periodo.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio