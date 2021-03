Patenti di guida e invalidità civile le visite sono sospese fino al prossimo 7 marzo

Da sabato 27 febbraio 2021 la provincia Pistoia è entrata in zona rossa. Pertanto tutte le visite programmate sia per per la patente di guida, che per invalidità civile in presenza verranno sospese fino al 7 marzo fatte salve diverse disposizioni.

I cittadini che avevano un appuntamento prenotato sono pregati di non presentarsi presso le sedi indicate nella lettera di convocazione, saranno contattati telefonicamente dalle segreterie dedicate per le quali si conferma la chiusura al pubblico.

Tutte le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 conservano la propria validità, sul territorio italiano, fino al 29 luglio 2021.

La commissione, inoltre, non terrà conto del termine perentorio di tre mesi di validità della documentazione da presentare per chi tornerà in CML alla ripresa delle attività ordinarie.

Fonte: Ausl Toscana Centro