Baby gang stordisce titolare e rapina negozio in centro a Empoli

Rapina in centro a Empoli, a pochi passi dalla stazione. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, è stato infatti preso di mira un negozio di Piazza Don Minzoni gestito da cittadini cinesi. Tre individui, con indosso mascherine chirurgiche e cappellini, sono entrati in un negozio di telefonia e, dopo aver distratto la titolare, l'hanno stordita applicandole sul viso una maglietta arrotolata imbevuta di una sostanza non ancora meglio individuata. Con la titolare inerme hanno quindi portato via 5 smartphone di varie marche e 2 auricolari, dandosi poi alla fuga a piedi per le vie limitrofe.

La titolare, che fortunatamente non ha riportato lesioni, ripresasi poco dopo, ha subito chiamato il 112. I militari della Stazione di Empoli, giunti pochi minuti dopo sul posto assieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno immediatamente dato avvio alle indagini.

Le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio e quelle del sistema di videosorveglianza urbano, hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sono stati anche rintracciati dei testimoni. Le indagini hanno quindi portato in poche ore a deferire in stato di libertà tre ragazzi, di cui due minorenni. Al momento, però, sarebbero irreperibili poiché non hanno fatto rientro nelle rispettive abitazioni.

Si tratta di un 15enne e 16enne di origine magrebina, ed un 19enne dominicano, tutti residenti ad Empoli. Il sopralluogo eseguito dal personale dell’Arma, inoltre, ha consentito di rinvenire e sequestrare per le successive analisi la maglietta utilizzata dai malfattori.