Ruba carne, cioccolato e un cellulare al supermercato: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del Norm di Firenze hanno arrestato un 41enne di origini marocchine per aver rubato generi alimentari ed un telefono cellulare all’interno di un supermercato di Largo Alinari.

Da quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l'uomo ha portato via una confezione di carne e 4 stecche di cioccolato dagli scaffali di vendita, nascondendo tutto all’interno del giubbotto. Non soddisfatto, riusciva a raggiungere il retrostante magazzino ove trovava ed asportava un telefono mobile aziendale, cercando poi di scappare.

Il vigilante, non vedendolo più sui monitor della videosorveglianza, ha raggiunto l’area commerciale del negozio dove, assieme ad altri dipendenti, lo ha trovato mentre usciva dal magazzino.

Con la pronta segnalazione al 112, una pattuglia è giunta sul posto e ha recuperato addosso all'uomo l’intera refurtiva poi restituita.

Inoltre, nelle fasi di identificazione del soggetto, emergeva come lo stesso risultasse altresì evaso dagli arresti domiciliari in Carrara (MS), che scontava presso la sua residenza, visto il precedente arresto operato da personale della Polizia di Stato della Questura di Massa Carrara nella giornata di sabato per una rapina impropria commessa in un esercizio commerciale di quel centro cittadino. L'arrestato, è stato ristretto nelle camere di sicurezza e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani.