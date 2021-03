AB zero, la startup da Navaccchio prima al MyGalileoDrone

Sono state oltre 600 le candidature ai due concorsi MyGalileoSolution e MyGalileoDrone, e grazie ad un'attenta selezione 80 start-up hanno ricevuto il sostegno della GSA - l’Agenzia Europea per il Sistema di Navigazione Satellitare Globale per poter realizzare il proprio sogno.

Oltre 6 mesi in cui, tra step e fasi di esame a cui hanno partecipato esperti della GSA, di mercati e di tecnologie, i team selezionati hanno beneficiato di attività di tutoraggio su una serie di argomenti.

L'annuncio dei vincitori, durante la Giornata dell’imprenditorialità, organizzata dalla GSA il 2 marzo. Dopo un vivace dibattito, la giuria ha selezionato le squadre vincitrici dei due concorsi, sulla base non solo del loro uso innovativo dei differenziatori chiave di Galileo, ma anche del loro approccio orientato al mercato e del potenziale di diffusione su vasta scala.

Al primo posto, AB zero, startup incubata al Polo Tecnologico di Navacchio (Pi) e spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, con Nautilus, una soluzione unica di tracciamento per la consegna autonoma di forniture mediche, che porta a casa 100 000 EUR, per proseguire con il progetto.

Il secondo premio, 60.000 EUR è stato assegnato a Spectralight (Polonia) per SpectraDrone, un’applicazione per il tempo libero all’aperto. ThunderFly (Repubblica Ceca) ha ricevuto il terzo premio, 40 000 EUR , per TFATMON, un sistema per effettuare misurazioni atmosferiche in situ, mentre il quarto premio, 30 000 EUR, è andato a Raytrack (Spagna) per 5GBeamCheck, che utilizza un drone per l’esecuzione di test per antenne 5G. La squadra vincitrice riceve 100 000 EUR.

Come Polo tecnologico Navacchio siamo orgogliosi di avere ABzero tra le nostre imprese, le nostre congratulazioni a tutti i vincitori e agli organizzatori, progetti come Galileo sono fondamentali per creare opportunità concrete di sviluppo per le PMI e le startup.

Fonte: Ufficio Stampa