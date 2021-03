Bilancio Metrocittà, fondi per connettività delle scuole e avanzo da mezzo milione

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2021/2023, con l'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione presunto.

In sintesi: per garantire la prosecuzione delle attività in materia di delega della Regione sulla gestione delle sedi e del mercato del lavoro, con la manovra approvata si applica complessivamente un avanzo di amministrazione presunto vincolato per 522 mila euro (tra spese di funzionamento e restituzione alla Regione Toscana delle risorse trasferite in eccesso).

Le risorse vincolate derivano dai trasferimenti regionali incassati per le funzioni delegate nella gestione delle sedi e del mercato del lavoro, in quanto alcune voci non sono ancora passate alla Regione (non sono stati ancora volturati tutti i contratti attivi su alcune sedi).

Si iscrivono nel bilancio, inoltre, i trasferimenti correnti da Regione e Comuni, aggiuntivi, per Tpl per emergenza covid (per oltre 1 milione di euro) e il trasferimento del fondo regionale per il progetto 'Ti accompagno', per 250 mila euro; da Artea per finanziare la connettività delle scuole per 83 mila euro; una sponsorizzazione da Sportemas per 48 mila euro; dalla Regione per il progetto Runts, inerente il registro unico nazione del terzo settore (40 mila euro); il contributo agli investimenti della Regione di 321 mila euro che dà copertura interventi urgenti sulla FiPiLi.

Sono stati poi finanziati con 623 mila Euro i lavori sulla Sp 610 Selice-Montanare Imolese dal km 67+000 al km 67+500 (progetto cofinanziato dalla Regione).

A seguito della rimodulazione delle entrate e le spese di parte capitale, in coerenza con l'aggiornamento dei quadri economici delle opere, sono state reiscritte dal 2020 al 2021 opere e interventi per oltre 9 milioni di euro.

L'ente non è soggetto nel 2021 all'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali perchè ha rispettato nel 2020 tutte le regole sui pagamenti.

La variazione, illustrata dal Vice Sindaco e consigliera delegata al Bilancio Brenda Barnini, è stata approvata con i voti favorevoli del Pd. Contrari Centrodestra per il Cambiamento e Territori beni comuni.

Il capogruppo del Pd Massimo Fratini ha sottolineato gli investimenti portati avanti nelle scuole e, in particolare, l'impegno per la connettività negli istituti, confermando inoltre la possibilità di verificare in Commissione, in caso di nuovi ristori, se vi sono margini per diminuire in casi specifici le imposte della Città Metropolitana.

Per Enrico Carpini "sarebbe utile fare un punto sui finanziamenti, anche se registriamo il buono stato economico dell'ente e, con favore, il finanziamento per la connettività negli istituti superiori di pertinenza. Tuttavia sarebbe opportuno dare seguito al momento di incontro annunciato lo scorso Consiglio per verificare la possibilità di ridurre le imposte in capo della Città Metropolitana". Anche Paolo Gandola (Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento) ha chiesto di convocare l'incontro, ponendo l'accento per parte sua sul "problema serissimo del digital divide nel territorio metropolitano".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze