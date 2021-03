Brumotti aggredito, un arresto e una denuncia alle Cascine

Per l'aggressione al Parco delle Cascine all'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti e alla sua troupe, è stato arrestato un 21enne ieri. L'intervento è avvenuto per mano della polizia. Il giovane, originario della Guyana, non ha partecipato all'aggressione ma avrebbe urinato davanti agli agenti per poi scagliarsi contro due di loro. Ha provocato ferite lievi. L'arresto è avvenuto per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di una volante.

Un altro uomo è stato invece denunciato per aver minacciato di lanciare una pietra contro la troupe di Canale 5.