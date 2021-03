Busta con bossoli inviata a Renzi in Senato

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, secondo fonti parlamentari, si è visto recapitare in Senato una busta contenente due bossoli.

L'ex premier ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati per esprimere la propria solidarietà.

Scaramelli (Italia Viva): "Minacce e intimidazioni mai accettabili. Il rispetto prima di tutto"

"Si può non condividere un'idea, non restare simpatici, si può pensare diversamente, ma minacce e intimidazioni non sono mai accettabili. Il rispetto prima di tutto". Con queste parole il Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, esprime solidarietà a Matteo Renzi che ha ricevuto una busta con dei proiettili nell'ufficio in Senato.

Montelatici (presidente Commissione Controllo): "Piena solidarietà all'amico Matteo Renzi oggetto di una vile intimidazione"

"La violenza non può e non deve avere spazio in politica. All'ex premier Matteo Renzi va la mia totale e incondizionata solidarietà per il vile e inaccettabile gesto di intimidazione di cui è stato vittima. All'amico Matteo, cui mando un forte abbraccio, dico di non scoraggiarsi e di rimanere quello di sempre. Di fronte a questi gesti la risposta deve essere ferma e unanime, senza distinzioni di parte".

Questa la dichiarazione del presidente della Commissione Controllo Antonio Montelatici.

Donzelli (FDI): "Grave atto, solidarietà a Renzi"

"Un gesto grave in un momento delicato per la nazione e la democrazia, che niente a che vedere ha con la legittima battaglia politica, anche la più aspra. Dal primo giorno con Matteo Renzi ci siamo scontrati su tutto, oggi esprimiamo a lui la nostra solidarietà contro ogni minaccia e violenza". Lo afferma il deputato fiorentino e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

Stella (FI): "Solidarietà a Renzi, bandire linguaggio d'odio dalla politica"*

"Esprimiamo la nostra più totale e convinta solidarietà al senatore Matteo Renzi, presidente di Italia Viva. Il gesto di cui è stato vittima è un gesto odioso e vile. Nell'auspicare che gli inquirenti individuino presto gli autori dell'atto intimidatorio, ribadiamo l'invito a bandire ogni linguaggio d'odio dalla politica". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, commentando la notizia dell'invio di una busta con proiettili al leader di Italia Viva, Matteo Renzi.