Coronavirus, test gratuito per gli studenti di Monte San Savino

Tutti coloro che sono residenti nel Comune di Monte San Savino e frequentano la classe terza di una delle scuole superiori del Comune di Arezzo o di Castiglion Fiorentino possono richiedere l’effettuazione del test gratuito per il Covid-19 con tampone naso-faringeo.

Chi è interessato deve seguire questi passaggi

- Inviare una mail entro le ore 24 di venerdì 5 marzo 2021 all’indirizzo segreteria.sindaco@citymonte.it con oggetto “test Covid scuole superiori”

- Scrivere nella mail nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono e scuola frequentata

- Attendere di essere ricontattati dalla ASL che indicherà il giorno e l'ora in cui presentarsi al Drive Through (tenda tamponi) per effettuare il test. La Asl invierà anche il modulo di consenso informato da presentare compilato al momento dell’effettuazione del test

Fonte: Comune di Monte San Savino