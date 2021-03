Frana Fi-Pi-Li, 321mila euro dalla MetroCittà per Lastra

321 mila, di cui 261.613 per lavori, sono gli euro investiti dalla Città Metropolitana di Firenze per mettere in sicurezza il tratto della strada di grande comunicazione FiPiLi al Km 10+500, nel comune di Lastra a Signa, interessato a un movimento franoso. La delibera, illustrata dal consigliere delegato della Città Metropolitana Giacomo Cucini, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio della Metrocittà.

Angela Bagni, consigliera delegata e Sindaco di Lastra a Signa, ha ricordato che quando fu progettata la FiPiLi poteva sopportare solo un quarto del traffico pesante che oggi passa su di essa. "Abbiamo parlato con il Presidente Giani di questi problemi, affrontando l'emergenza che tocca il territorio che rappresento, e si tratta di accelerare un percorso di cui tutti, Regione compresa, siamo consapevoli".

Lorenzo Falchi, per il gruppo Territori beni comuni, ha spiegato nel suo intervento come "aleggiano ipotesi diverse per la gestione e lo sviluppo della FiPiLi: la Regione deve sciogliere i relativi nodi legati alle prospettive di questa strada, oltre la messa in sicurezza e gli interventui puntuali e urgenti. Manca chiarezza".

Alessandro Scipioni, della Lega nel Centrodestra per il cambiamento, "si deve rivedere il settore della viabilità e studiare nuove strategie. Le esternalizzazioni, quando vengono fatte, devono portare vantaggi, con servizi migliori a costi inferiori. Ma, stando ai dati, non sembra che sia così"

Per Paolo Gandola (Forza Italia nel Centrodestra) "vanno evidenziati alla Regione tutti i problemi, con particolare attenzione". Da Enrico Carpini, capogruppo di Territori beni comuni, l'invito "a una lettura possibile degli atti sulle strade, in particolare la FiPiLi, per poter esercitare il diritto e dovere di controllo, piuttosto affidarci ad annunci e titoli".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze