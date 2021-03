Furto con scasso a Novoli, arrestato 21enne. Recuperata merce per 700 euro

Ieri sera la polizia ha arrestato un cittadino indiano di 21 anni ritenuto responsabile, in concorso con almeno un complice al momento rimasto ignoto, di un ingente furto con scasso messo a segno in un negozio di abbigliamento sportivo a Novoli, quartiere di Firenze.

Poco dopo le 23.00 le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana sono intervenute per nei pressi dell’esercizio commerciale dove era scattato l’allarme intrusione: i ladri avevano forzato la serranda dell’ingresso principale - che era stata completamente divelta - aperto la porta scorrevole, asportato merce e forzato un registratore di cassa.

Gli agenti si sono subito messi sulle tracce degli autori del furto, rintracciando subito un cittadino straniero all’angolo tra via Pertini e via Maranini.

Vicino all’uomo, già noto alle Forze di Polizia, c’erano due grosse buste nere che coprivano capi d’abbigliamento, ancora muniti di stampelle, etichette e placche antitaccheggio, oltre al cassetto di un registratore di cassa vuoto.

Tra la refurtiva la Polizia ha recuperato anche una tenaglia di ferro e un martello, strumenti verosimilmente utilizzati per forzare la serranda del negozio appena saccheggiato.

Gli investigatori ipotizzano la presenza di almeno un’altra persona sul luogo del delitto che tuttavia sarebbe riuscita a far perdere le proprie tracce abbandonando la refurtiva; il 21enne non avrebbe invece rinunciato al bottino del colpo, successivamente quantificato in oltre 700 euro di vestiario.

Il giovane è finito in manette per furto aggravato con persona rimasta ignota; la merce è stata invece restituita al titolare del negozio.