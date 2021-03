In vendita casale di lusso a Sarteano con le opere della collezione Lauro

La magia della Toscana incontaminata tra Val d’Orcia e Val di Chiana e un restauro sapientemente curato dalla coppia di proprietari collezionisti d’arte.

Italy Sotheby’s International Realty, tra le più importanti realtà di intermediazione immobiliare di lusso, propone la vendita di un antico casale a Sarteano, risalente alla fine del 1700.

La proprietà conserva il fascino di una campagna toscana senza tempo e si presenta elegante e sofisticata. Il restauro ha riportato l’antica facciata al suo colore originale, mentre gli interventi interni mostrano una grande attenzione al dettaglio nelle stoffe e negli arredi, disegnati e creati su misura.

Tanti gli elementi di pregio, dallo spettacolare camino in acciaio spazzolato con cappa sospesa alle piccole volte a mattoncini del soffitto, fino alle lampade e all’illuminazione: la passione per l’arte e il bello sono i tratti distintivi del restauro attuato dai proprietari, un mix tra storia e modernità, tra antiquariato e avanguardia internazionale, che si respira in ogni stanza.

Le opere custodite all’interno dell’immobile fanno parte della collezione contemporanea di Angela e Massimo Lauro, amanti dell’arte e già fondatori di uno spazio dedicato a Città della Pieve - Il Giardino dei Lauri - che dal 1990 accoglie lavori d’Arte Concettuale, Neo-Geo, Post Human e di fotografia americana contemporanea.

In particolare, le opere scelte per il casale donano un tocco esclusivo agli ambienti grazie al sapiente equilibrio di cromie: dal verde cangiante dell’Untitled, 2005 di Anselm Reyle al rosa intenso di Un-titled (We are all whatever singularities),2015 di Claire Fontaine in soggiorno, fino all’arancione acceso di Rider 1 (Cheese), 2015 di Lucy Kim in cucina. Imponenti i due acrilici su spugna di Gianluca Concialdi, a cui si affiancano le tre tecniche miste di Andrea Kvas.

L’immobile si sviluppa su due livelli, per una superficie totale di 638 mq che al piano terra dialoga con l’esterno grazie alle ampie porte finestre.

La zona giorno si caratterizza per il contrasto tra il grigio perla delle pareti e del soffitto e il rosso antico del pavimento, regalando un’atmosfera calda e accogliente.

La cucina, nera e moderna, presenta specchi illuminati nelle mensole, doppio frigorifero e doppio forno. Al piano ci sono inoltre un guardaroba, un bagno e una delle camere da letto con bagno en suite.

Al secondo livello ci sono altre 4 camere, tutte con spettacolari scorci sul paesaggio, ampi letti, termo arredi, docce walk in, vasche incassate e porte a scomparsa: un vero e proprio viaggio attraverso i colori e l'arte, con una scalinata di collegamento tra i due piani disegnata e realizzata a forma di ponte.

Nell' annesso di 53 mq, nato come lavanderia con un bagno in marmo verde con vasca quadrata, si trova un'altra camera da letto, ma è perfetto per uno studio o una dependance.

Il terreno di pertinenza è di 5 ettari e il giardino, protetto da un bosco, ospita piante secolari e una speciale collezione di rose che incorniciano il meraviglioso panorama.

La posizione del casale, incastonato in una natura lussureggiante che garantisce la massima privacy, lascia infatti scorgere i centri storici di Chianciano Terme, Montepulciano e Chiusi con i rispettivi laghi, il Lago Trasimeno, Cortona e le verdi colline famose in tutto il mondo per gli olivi e i vigneti.

Completa la proprietà una piscina infinity molto particolare, quadrata e illuminata.

Fonte: Ufficio Stampa