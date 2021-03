Lavori alla condotta idrica, chiusa la rotatoria di piazza Gaddi

Prenderà il via alle 21 di venerdì 5 marzo il cantiere per la riparazione di una condotta idrica in piazza Gaddi. Questo intervento di Publiacqua comporterà la chiusura della rotatoria nel tratto tra via dei Vanni e via Bronzino fino al 19 marzo. Sono previsti anche restringimenti di carreggiata su via del Ponte e via del Bronzino nel tratto finale fino all’intersezione con piazza Gaddi.

Itinerari alternativi: da piazza Gaddi-via dei Vanni-via del Pignoncino-via Giovanni della Casa-via Pisana-piazza Pier Vettori-via Pisana-via Cavallotti-via della Fonderia e rientro in piazza Gaddi; per le provenienze dal Galluzzo dirette in centro-viali anche dal Viale dei Colli-piazza Ferrucci.