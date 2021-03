Lutto a Campagnatico per la scomparsa di Ennio Veltroni: il cordoglio di Confcommercio Grosseto

Città in lutto per la scomparsa di uno storico commerciante. Si è spento all'età di 79 anni Ennio Veltroni, titolare del negozio Fotonova di via Mameli. La triste notizia arriva dalla Confcommercio Grosseto.

Stroncato da una lunga malattia, e già profondamente provato dal dolore per la prematura scomparsa, nel 2017, della figlia Patrizia, Veltroni lascia la moglie Marcella e il figlio Riccardo.

I funerali si svolgeranno domani a Campagnatico, dove risiedeva.

Presidente e direttore Ascom Confcommercio, insieme all'intero staff dell'associazione di categoria, si stringono intorno alla famiglia.

“Abbiamo perso una persona straordinaria, vero punto di riferimento per gli appassionati di fotografia della nostra provincia – commentano dall'Ascom – Un commerciante serio e professionale, così come tutta la sua splendida famiglia, sempre pronto ad accogliere con il sorriso i propri clienti. Ennio ci mancherà moltissimo. Un abbraccio forte alla moglie Marcella, sempre al nostro fianco nelle battaglie sindacali della Confcommercio”.

Fonte: Confcommercio Grosseto