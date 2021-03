Manutenzione strade, FdI Pontedera: "Allarme buche"

Lo stato di salute delle strade a Pontedera è preoccupante. L’ultimo episodio di pochi giorni fa ne è l’ennesima dimostrazione: un anziano, in sella alla sua bici, mentre percorreva via della Stazione Vecchia, a causa di una buca presente sul manto stradale, è caduto a terra, procurandosi così diverse ferite.

Dopo l’incidente, in fretta e furia, l’assessore Belli ha pensato bene di rattoppare alla meglio la buca per evitare che il Comune subisse ripercussioni. Si è trattato di un intervento a dir poco vergognoso e che rappresenta, tra l’altro, il modus operandi dell’Amministrazione in corso. Finché non si sfiora la tragedia, nessuno muove un dito. Purtroppo, via della Stazione Vecchia non è un caso isolato. Ci sono altre strade estremamente insicure a Pontedera, mi riferisco a viale America, e a via Vittorio Veneto dove si sono registrati diversi incidenti sempre a causa delle condizioni pessime dell’asfalto e l’Amministrazione ha agito allo stesso modo: con qualche vergognoso rattoppo quando ormai i danni erano già avvenuti.

Considerato che la manutenzione di queste strade è di competenza comunale, chiediamo che vengano ristabilite subito le normali condizioni di sicurezza. È l’ora che l’assessore Belli si dia una svegliata o cambi mestiere!

Fonte: Fratelli d’Italia Pontedera