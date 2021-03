Marzo dedicato alle donne a Lastra a Signa: il programma

Nonostante le restrizioni agli eventi dal vivo, a causa dell’attuale situazione sanitaria, il Comune di Lastra a Signa non rinuncia a offrire ai propri cittadini un ricco calendario di appuntamenti in occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. Come di consueto le iniziative dureranno per tutto il mese, a partire proprio da lunedì prossimo 8 marzo. Grazie all’utilizzo dei canali social del Comune e di altre piattaforme digitali, sarà possibile seguire in diretta dibattiti, incontri, spettacoli e non solo.

Durante il mese di marzo spazio alle testimonianze di donne lastrigiane appartenenti a vari mondi: cultura, sanità, scuola, commercio, associazionismo con brevi video che saranno trasmessi sulla pagina Facebook ufficiale del Comune su come hanno vissuto e stanno vivendo il periodo della pandemia.

Da lunedì 8 marzo partiranno gli incontri con il primo alle 18 in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro delle Arti con l’evento L’amore non cantarlo: è un canto di per sé, serata di parole e canzoni con Ginevra di Marco e Gaia Nanni. Apriranno la serata i saluti del sindaco Angel Bagni e del direttore del Teatro Gianfranco Pedullà.

Giovedì 11 marzo alle 17.30 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di Lastra a Signa si terrà un’iniziativa di approfondimento "Smartworking e nuove modalità di lavoro, pregi e difetti". Dopo i saluti del sindaco Angela Bagni interverranno: la psicologa Carla Biasio che parlerà di benessere e malessere, effetti fisici e psicologici dello smartworking, Annalisa Gordigiani avvocato parlerà dei ruoli del servizio sociale e dei centri antiviolenza, casi pratici e infine l’avvocato Chiara Pagni interverrà sugli strumenti di tutela in ambito penale: indicazioni pratiche e possibili soluzioni alle problematiche emerse. Modera il dibattito Angelita Benelli vicepresidente Comitato Pari Opportunità Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

Mercoledì 17 marzo il programma continua alle 17.30 con l’evento on line su piattaforma Google Meet a cura della biblioteca comunale "Circolo di lettura: un appuntamento al mese per condividere idee ed emozioni sui libri”, l’incontro si concentrerà sul libro Dietro il velo della scrittrice americana Jean P. Sasson.

Sabato 27 marzo torna come da tradizione La camminata rosa con partenza alle 15 da piazza del Comune: un percorso per le vie del centro cittadino sul tragitto del progetto Muovi Lastra (l’evento potrà subire modifiche o variazioni di programma in relazione all’emergenza sanitaria in corso).

Infine durante il mese di marzo, in collaborazione con i Centri Commerciali Naturali del territorio, “Le vetrine dei negozi e attività produttive danno voce alle donne” con frasi e aforismi scritti da donne più o meno celebri.

“Anche quest’anno, nonostante le restrizioni in corso, non abbiamo rinunciato a promuovere un calendario di iniziative in occasione dell’8 marzo – ha evidenziato il sindaco Angela Bagni- . Durante gli appuntamenti ci sarà occasione di riflettere su varie tematiche: dal lavoro, alle sensazioni e testimonianze di donne lastrigiane in relazione alla pandemia, fino alla musica e alla letteratura. Siamo vicini alle donne, soprattutto in questo particolare momento, in quanto sono coloro che stanno pagando, sotto vari punti di vista, il maggior prezzo della crisi”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa