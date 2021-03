Per Volterra su Utic e reperibilità cardiologica, la replica al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo una nota da Movimento Civico Per Volterra.

Il Sindaco Santi, leggendo un comunicato, finalmente interviene sul i tagli dell’UTIC e della reperibilità cardiologica.

Parole semplici a difesa della decisione di ASL:

- non ci sono specialisti cardiologici e quindi è normale che a Volterra si tolga la reperibilità cardiologica H24;

- Utic è superata e quindi che ci stanno a fare 4 letti di osservazione cardiologica;

- Hanno messo gli anestesisti per cui che ci fanno insieme anche i cardiologi;

- Lui “non ritiene” che si possa parlare di baratto di specialisti.

Ecco. Parole semplici alle quali rispondiamo con altrettanta semplicità:

- Se gli specialisti mancano perché non si usa la rete con Pontedera e si diminuiscono solo i cardiologi di Volterra in H24?

- Da ieri (01/03/2021) i 4 letti sono già di Sub Intensiva 2A e quindi monitorati anche per le esigenze cardiologiche?

- Per quale motivo un medico studia una specialistica se sono intercambiabili poi nella pratica?

E soprattutto vogliamo chiedere al Sindaco: perché se l’obiettivo è il potenziamento del servizio del Presidio di Volterra, ASL comincia il percorso di “ottimale e moderna riconfigurazione del nostro ospedale, togliendo il cardiologo H24 e i 4 letti cardiologici monitorati prima di mettere tutto il resto? Solo lui pensa che togliere la guardia cardiologica attiva H24 sia un potenziamento dell’Ospedale.

Semplici domande alle quali siano sicuri che, leggendo, può rispondere perfino lui.

Roberta Benini