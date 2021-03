Percorsi di cittadinanza di genere, webinar con Nosostras Onlus

Quando la disoccupazione dell’ultimo anno è stata praticamente solo femminile, quando ancora non si parla di sostegno per i congedi parentali mentre 1 ragazzo su 3 rimane a casa da scuola, quando ancora la formazione per gli adulti è praticamente ferma da un anno come rileggere le sfide per una conciliazione dei tempi di vita, lavoro e formazione?

Nosotras Onlus promuove per il 5 marzo un webinar che vedrà confrontarsi rappresentati delle amministrazioni locali, che per tanti anni hanno giocato un ruolo fondamentale in questo settore, e rappresentanti di associazioni di donne migranti.

Nosotras sta studiando sulla questione da mesi: quando le prospettive di lavoro diminuiscono serve dedicare il proprio tempo alla formazione per non perdere terreno in un mercato sempre più competitivo. E se manca anche la formazione? Come ripensare quindi gli strumenti che dovrebbero sostenere le famiglie nella gestione della vita quotidiana?

L'associazione ne parlerà quindi con donne delle comunità migranti di Pontedera, Santa Croce sull’Arno, San Romano e Montopoli e Fucecchio con cui in questi mesi sono stati costruiti dei percorsi di formazione a loro dedicati e totalmente ad hoc. Insieme le assessore del territorio dalla assessora Albanese di Firenze alle vicesindache Emma Donnini (Fucecchio) e Linda Vanni (Montopoli), alla Consigliera delegata di Castelfiorentino Ilaria Angiolini.

E poi le donne che con Nosotras hanno lavorato appunto su questo tema attraverso le istanze raccolte dagli sportelli del territorio (Fucecchio, Empoli, Scandicci e Firenze): Imelda Zeqiri, Laura Gaccione, Mami Pende Gueye e Anna Cotone. Ospite del pomeriggio di riflessione anche Marzia Peca del Consorzio Mestieri con il quale è stato programmato un intervento di formazione disegnato ad hoc sulle esigenze delle donne che si occupano di lavori di cura della zona dell’empolese.

L’incontro è gratuito ma l’iscrizione obbligatoria, si terrà esclusivamente online.

Domande di partecipazione da inoltrare entro il 4 marzo a donnenosotras@gmail.com.