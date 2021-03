Piazza Togliatti libera dal cantiere, tornano la sosta e il mercato settimanale del sabato

Tempi rispettati per la riapertura di piazza Togliatti alla sosta delle auto e al mercato settimanale non alimentare del sabato, dopo un mese di cantiere per la realizzazione del nuovo impianto elettrico per gli ambulanti. A partire da mercoledì 3 marzo 2021, infatti, nei feriali e alla domenica è di nuovo possibile parcheggiare le auto nella piazza, dove era in vigore il divieto di sosta dal 1 febbraio scorso (data di inizio lavori). Nel mese di febbraio, quando la piazza è stata occupata dal cantiere, i mercati del sabato sono stati allestiti in piazzetta rossa, lungo l’asse urbano e in piazza Matteotti: da sabato 6 marzo i banchi del mercato non alimentare tornano in piazza Togliatti (di conseguenza al sabato nella piazza è in vigore il divieto di sosta).