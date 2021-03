Rapina in farmacia all'Isolotto, rapinatori arrestati

Ieri sera poco dopo le 19.00 la polizia ha arrestato una coppia di rapinatori che aveva appena messo a segno un colpo nella farmacia di via Pio Fedi a Firenze, zona Isolotto. In manette sono finiti un uomo di 51 anni originario di Viareggio e una sua coetanea fiorentina.

La Squadra Mobile ha recuperato il bottino del colpo - oltre 400 euro in contanti - e un coltello da caccia utilizzato per la rapina.

Già dal tardo pomeriggio i “Falchi” della Squadra Mobile erano impegnati in uno specifico servizio di contrasto ai reati predatori nella zona quando, intorno alle 18.45, la loro attenzione è stata attirata da un uomo e una donna fermi nei pressi della farmacia che di lì a poco sarebbe diventata il loro obiettivo.

La coppia ha fatto anche una sorta di ricognizione intorno al palazzo come a sincerarsi dell’eventuale presenza delle forze dell’ordine.

Poco dopo i due sono entrati in azione: la donna è rimasta vicina ad uno scooter, controllando la strada e facendo quindi da palo, l’uomo, a passo spedito, è entrato nella farmacia per riuscire dopo alcuni istanti.

Quest’ultimo si è infine messo alla guida del mezzo e, a fari spenti, si è dato alla fuga insieme alla complice dirigendosi verso il centro cittadino.

La loro corsa non è durata molto: inseguiti dai Falchi lungo le vie del quartiere sono stati raggiunti e bloccati in via Modigliani e sono finiti in manette.

La farmacia è rientrata subito in possesso del maltolto mentre gli arrestati sono finiti al Carcere di Sollicciano.