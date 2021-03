Compra gratta e vinci con i soldi di una rapina, arrestato

Ha comprato un gratta e vinci con i soldi di una rapina, per questo un 28enne è stato scoperto e arrestato. Il fatto è avvenuto a Firenze ieri, martedì 2 marzo.

Secondo la polizia, l'uomo ha messo a segno un colpo in una sartoria di via Baracca. Poco dopo ha usato i soldi - circa 200 euro - per acquistare gratta e vinci in un bar di piazza Puccini.

I suoi spostamenti sono stati ricostruiti grazie alle immagini girate dalle telecamere di sorveglianza cittadine. I poliziotti lo hanno poi fermato mentre rientrava a casa. Nello scooter è stata trovata la pistola giocattolo usata per mettere a segno la rapina.