Riqualificazione strade, lavori in via Pisana Interna a Olmo

Iniziati nella frazione di Olmo i lavori di riqualificazione di via Pisana Interna. L’intervento è iniziato nei primi giorni di marzo 2021 con una durata fissata in due mesi, e prevede la riqualificazione di tutte le pertinenze circostanti all’area a verde, il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedoni con la nuova realizzazione e l’adeguamento dei marciapiedi, il ripristino dell’area a parcheggio e l’accesso all’area giochi con il rifacimento del tratto di fognatura; oltre a queste opere è fissato l’adeguamento degli attraversamenti pedonali con l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di segnaletica tattiloplantare a favore dell’accessibilità per persone ipovedenti, il ripristino del sistema di captazione delle acque piovane e la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione su tutta l’area. Il progetto comprende anche la riqualificazione del sistema delle alberature (a termine lavori saranno messe a dimora nuove querce e altri alberi per un totale di nove piante, in sostituzione dei pini rimossi in questi mesi) con la realizzazione dell’impianto di irrigazione. I lavori sulla strada riguardano infine i risanamenti della carreggiata e l’asfaltatura, previo fresatura, con tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per l’intera superficie, oltre al rifacimento della segnaletica con razionalizzazione dei parcheggi.

“Sono lavori importanti per la frazione di Olmo – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – cogliamo l’occasione dei lavori a strade, marciapiedi e sottoservizi, che già hanno un’importanza primaria per la qualità degli spazi pubblici e per la sicurezza dei cittadini, per portare a compimento un’opera di rinnovo complessivo dell’area, con attenzione anche al verde pubblico. Con questo intervento portiamo avanti un piano di lavori di riqualificazione in tutti i quartieri e le località cittadine, che testimonia l’impegno e la massima attenzione dell’Amministrazione Comunale verso ogni zona del nostro territorio”.

Con la realizzazione dell’intervento di riqualificazione di via Pisana Interna all’Olmo il Comune di Scandicci conclude il Piano di lavori di manutenzione straordinaria delle strade 2020, che ha già interessato via Catalani, vicolo Busoni, viuzzo di Padule e via Savonarola.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa