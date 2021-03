Sciopero generale dell'8 marzo, Aoup garantisce servizi essenziali

Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi proclamato per l'intera giornata dell'8 marzo 2021 dalle associazioni sindacali Cub e Cub sanità, Slai Cobas per il sindacato di classe, Usb, Si Cobas, Usi (con sede a Parma) e di tutto il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale proclamato dall'associazione sindacale Cobas-Sur (Cobas sanità università e ricerca), Usb pubblico impiego e Usi educazione. Allo sciopero (Qui) hanno aderito nuove sigle sindacali.

Si informa che le associazioni sindacali in oggetto hanno indetto, per l'intera giornata dell'8 marzo 2021, uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, provati e cooperativi, per la cui articolazione si rimette alla personale informazione degli interessati.

Si ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.

