Strade Bianche, il 2021 su due ruote al via a Siena

Sarà la “Strade Bianche”, la “Classica del Nord più a sud d’Europa’” ad aprire, sabato 6 marzo, un anno di grande ciclismo in terra di Siena. La gara proseguirà con due tappe della Tirreno-Adriatico in Val di Merse (11 maggio arrivo a Chiusdino e 12 maggio partenza da Monticiano) e due tappe del Giro d’Italia.

“Con la realizzazione di questi eventi sportivi – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli – viene sottolineata la volontà dell’amministrazione comunale di collaborare con i Comuni del territorio. La manifestazione di sabato è organizzata in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 grazie ad un grande lavoro di sinergia tra i Comuni del territorio, la Questura, la Prefettura e tutto il mondo del Volontariato.

Lo stesso sarà anche per le due tappe del Giro d’Italia che prevedono l'arrivo di una tappa a Montalcino (Brunello Wine Stage) il 19 maggio e la partenza di un'altra tappa da Piazza del Campo(Siena) il 20 maggio.

Questi eventi saranno per noi un’occasione unica di promozione – conclude Tirelli - e per questo non possiamo che ringraziare Rcs Sport che ha voluto scommettere ancora una volta sulla bellezza della nostra città e del nostro territorio”.

Fonte: Ufficio stampa