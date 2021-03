Territori sicuri, modifiche alla viabilità a Certaldo

In occasione delle giornate di screening di massa 'Territori sicuri', promosse da Regione Toscana e Asl Toscana centro, che si terranno a Certaldo da domani, giovedì 4 marzo, a sabato 6 marzo con orario 9-13 e 14-18, sono previste alcune modifiche alla sosta e alla viabilità nella zona di piazza Macelli, sede dell'iniziativa.

Il Comune di Certaldo ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale e della sosta in piazza Macelli e in via dei Macelli: dalle 14.30 di oggi, mercoledì 3 marzo, alle 19.30 di domenica 7 marzo, in piazza Macelli è istituito il divieto di sosta e di transito con rimozione, eccetto che per i mezzi necessari allo svolgimento dei tamponi sanitari; da domani, giovedì 4 marzo, a domenica 7 marzo, dalle 8 alle 19.30, in via dei Macelli, per permettere la sosta ai cittadini che effettueranno lo screening anti-Covid, è istituito il divieto di sosta con rimozione, eccetto che per mezzi di soccorso, forze dell'ordine e autorizzati; da domani, giovedì 4 marzo, a domenica 7 marzo, dalle 8 alle 19.30, i residenti di via dei Macelli e piazza Macelli potranno accedere con i propri mezzi alle loro proprietà ma solo per il transito e non per la sosta su via dei Macelli.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa