UniFi, percorsi per studenti rifugiati provenienti dall’Etiopia

Un percorso regolare e sicuro per studiare in Italia. È quello offerto agli studenti con status di rifugiato provenienti dall’Etiopia nell’ambito del progetto dei Corridoi Universitari per Studenti Rifugiati (UNICORE, University Corridors for Refugees), iniziativa dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

L’Università di Firenze aderisce al progetto, per il secondo anno consecutivo, assieme ad altri 23 atenei italiani e mette a bando due borse di studio per sostenere il percorso di altrettanti studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese dell’Ateneo.

L’iniziativa Unifi si svolge in partenariato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e e varie istituzioni nazionali e locali.

Grazie al bando dello scorso anno, sono entrati a far parte dell’Ateneo fiorentino due studenti. Hermon, una ragazza di 26 anni - unica donna fra i giovani arrivati in Italia -, che si è iscritta alla laurea magistrale in Advanced Molecular Sciences della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali, e Jules, 25enne, che ha scelto di frequentare il percorso magistrale in Natural Resources Management ad Agraria.

Il termine per partecipare al bando 2021 è mercoledì 31 marzo. Tutte le informazioni, con i riferimenti dei corsi e dei benefici concessi e i criteri per essere ammessi sono disponibili online.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa