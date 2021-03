Visita al Comfose di Pisa per l'Arcivescovo Marcianò

L’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia S.E. Monsignor Santo Marcianò si è recato in visita lo scorso 24 febbraio presso la nuova sede del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (COMFOSE) di Pisa.

L’Alto Prelato, accolto dal Comandante, Generale di Brigata Pietro Addis e dal cappellano militare, Cap. Giuseppe Maria Balducci, ha partecipato, insieme allo staff del Comando, ad un briefing illustrativo sulle principali attività dei reparti della Grande Unità.

Successivamente, Monsignor Marcianò è stato accompagnato in visita nel nuovo comprensorio militare “Ten. MOVM Dario Vitali” dove ha impartito la benedizione ai locali del comando.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contenimento del Covid-19, S.E. Marcianò ha incontrato i militari presenti nel nuovo comprensorio militare ai quali ha manifestato il proprio apprezzamento per il grande impegno profuso a favore della collettività in questo periodo molto difficile per il Paese. In particolare, l’Ordinario Militare ha rimarcato l’efficienza e l’importanza del comparto Forze Speciali dell’Esercito che riveste un ruolo unico all’interno della Forza Armata e che offre alla comunità nazionale importanti servizi di sicurezza dagli standard elevatissimi.

Il COMFOSE è un comando a livello Brigata, responsabile di garantire la necessaria unitarietà all’addestramento, all’approntamento, allo sviluppo procedurale nonchè all’acquisizione dei materiali per il comparto Forze Speciali (FS). La Grande Unità nasce dall’esigenza di garantire un Comando unitario a tutte le unità appartenenti al bacino delle Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali dell’Esercito. Il COMFOSE ha alle dipendenze tre reggimenti di Forze Speciali ed uno di

supporto alle operazioni – il 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “RANGER”, il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “FOLGORE” e il 28° Reggimento Comunicazioni Operative “PAVIA”. Recentemente è stato costituito il Centro Addestramento per le Operazioni Speciali (CEADOS) e il Reparto Supporti alle Operazioni Speciali (RSOS).

Ogni reggimento di FS ha le proprie peculiarità. Mentre il 9° reggimento, oltre a poter svolgere tutti compiti delle Operazioni Speciali, è particolarmente specializzato nella liberazione ostaggi, il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti trova la sua specializzazione nelle azioni dirette con l’impiego della massa in ambienti montani e artici, il 185° Reggimento, con la sua vocazione di intelligence, è specializzato nelle attività di ricognizione speciale in ambienti ostili. Per i neo costituiti CEADOS e RSOS, il primo ha il compito della formazione basica e avanzata degli aspiranti operatori speciali, mentre il secondo ha il compito di garantire il sostegno logistico e delle trasmissioni.

La visita dell’Arcivescovo si è conclusa con la firma dell'Albo d'Onore e un simbolico scambio di doni nell’ufficio del Comandante del COMFOSE. Tutte le fasi si sono svolte nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e di prevenzione dal contagio da Covid-19.

Fonte: Ufficio Stampa