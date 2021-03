Volterra in musica, due musicisti di Bergamo dedicano un brano alla città

Davide Casi e Francesco Roncalli sono due musicisti di Bergamo che, durante un soggiorno a Volterra avvenuto circa tre anni fa, sono stati ispirati dalla città toscana. Da questa esperienza è nato un brano, dedicato a Volterra. I due giovani compositori e musicisti scrivono al Comune, raccontando il progetto e svelando l'uscita del pezzo: venerdì 5 marzo 2021.

"Gentile amministrazione,

siamo Francesco e Davide, due musicisti/compositori di Bergamo. Nel 2018 abbiamo intrapreso un lungo viaggio in Toscana suonando per strada e, soggiornando a Volterra, ci siamo innamorati di questa bellissima città. In quei giorni abbiamo scritto un brano che una volta a casa abbiamo prodotto, masterizzato ed ora avremmo piacere a condividere. Il testo descrive la sensazione di libertà e spensieratezza che abbiamo provato per quelle brevi giornate in cui abbiamo sostato a Volterra. La cosa che ci ha colpito di più è stata l'accoglienza calorosa, avvenuta in un momento particolarmente difficile del viaggio, che si è rivelata fondamentale per perseguire la nostra strada, scrivere, produrre musica, pubblicare brani e continuare a raccontare storie.

Ci siamo esibiti come artisti di strada più volte in Piazza dei Priori ed in altre vie della città".

"Il brano - continua la nota dei musicisti - è nato per strada, da un giro di chitarra di Davide Casi a cui poi è stato aggiunto un arrangiamento ed una voce (Francesco Roncalli) con dei cori. Il testo è cantato in inglese. Sperando di contribuire nel valorizzare una città ricca di storia e tradizioni come Volterra, qualora vi dovesse piacere, sentitevi liberi di pubblicare il pezzo e condividere il progetto.

Il pezzo uscirà Venerdì 5 marzo 2021 su tutte le piattaforme digitali".

Davide Casi e Francesco Roncalli