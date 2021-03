Una notizia luttuosa per San Miniato. È morto a 80 anni all'ospedale di Empoli in seguito al contagio da coronavirus Carlo Bertini, fondatore ed ex titolare dello storico ristorante Canapone di piazza XX Settembre. Bertini è stato per anni componente del coordinamento comunale di Forza Italia a San Miniato.

Nel corso dei decenni è stato gestore del Centro Studi 'I Cappuccini', legato all'ex Cassa di Risparmio di San Miniato, oltre a diventare consigliere e presidente del San Miniato Calcio. Il cordoglio arriva dai colleghi di partito, in particolare da Carlo Corsi, attuale coordinatore forzista ed ex consigliere comunale.

I funerali di Carlo Bertini si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Domenico a San Miniato.

Il cordoglio del sindaco Simone Giglioli

Mi stringo attorno alla famiglia Bertini per la scomparsa del caro Carlo, 80 anni, per tutti noi "Canapone", persona molto attiva, stimata e presente nella comunità sanminiatese.

Grazie al suo rinomato ristorante "Canapone", ubicato in Piazza Buonaparte, ha fatto la storia della ristorazione di San Miniato, in un'epoca in cui il nostro centro storico non aveva molti punti di ristoro.

Ai suoi familiari le condoglianze mie e di tutta l'amministrazione comunale.