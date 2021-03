Firenze ricorda Idy Diene, a 3 anni dall'uccisione

Paola Galgani, segretaria generale di Cgil Firenze, sabato 6 marzo parteciperà in qualità di lettrice a “Firenze ricorda Idy”, l'evento di ricordo (organizzato da Anelli Mancanti) per Idy Diene, ucciso il 5 marzo 2018 a colpi di pistola sul Ponte Vespucci. Sabato 6 marzo dalle 10 alle 12:30 è infatti previsto una lettura collettiva di brani, poesie e racconti a tema interculturale e anti-razzista, letti in diretta (dal Gasometro di San Frediano) da cittadini ma anche da rappresentanti del mondo politico e associativo fiorentino. E’ possibile seguire la lettura collettiva in diretta sulla pagina Facebook de Gli Anelli Mancanti, tutti possono parteciparvi proponendo un proprio video, condividendolo sulla bacheca dell'evento Facebook con l'hashtag #FirenzeRicordaIdy.

Idy era senegalese, aveva 53 anni ma era in Italia da 20. Viveva a Pontedera e ogni giorno prendeva il treno per venire a Firenze e lavorare come venditore ambulante per le strade della città. Idy si era integrato nella routine della città, non senza difficoltà, ma sempre con un sorriso.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze