Maggio musicale, effettuati 10mila test sierologici

Sono già più di 10 mila gli esami sierologici che il Maggio Musicale Fiorentino ha effettuato sui dipendenti, collaboratori e artisti a partire dallo scorso mese di agosto 2020. Ogni settimana puntualmente 350 persone alle quali si aggiungono gli artisti impegnati nelle produzioni, sono state e sono tuttora regolarmente testate tramite il cosiddetto “pungi-dito” il test fornito dal Gruppo farmaceutico Menarini che garantisce, in dieci minuti, risultati affidabili, altamente sensibili e specifici, permettendo al teatro di poter offrire la sicurezza sanitaria. È stato ed è un grande impegno del Maggio supportato in questa operazione dall’azienda Menarini che ha appena messo a disposizione altri 2000 kit per altrettanti nuovi test portando così a 12mila il totale dei test “pungi-dito” che il Teatro continua ad effettuare.

Dice il sovrintendente Alexander Pereira: “In epoca Covid-19 un’attenzione doverosa va alle misure di sicurezza alle quali il nostro Teatro si è attenuto scrupolosamente. Lavoriamo con grande attenzione alle distanze, all'utilizzo degli spazi e alla sanificazione costante, in modo da far lavorare tutti i collaboratori, il nostro staff e gli artisti nella maniera più sicura possibile. Abbiamo messo in atto molte misure e quella del test veloce di Menarini - che ringrazio per esserci stata vicina - è tra le più importanti. Siamo riusciti così a essere stati i primi a riaprire e mantenere le porte aperte al pubblico fino a che è stato possibile e allo stesso modo abbiamo potuto continuare a preparare le nostre produzioni registrando le opere Otello, Linda di Chamounix, Rigoletto e i numerosi concerti sinfonici. Abbiamo voluto dare il più presto possibile - e mantenerlo sempre - un segnale di serietà e attenzione, dimostrando quanto per noi sia importante la sicurezza di tutti.”

Fonte: Ufficio Stampa