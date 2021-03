Cinepanettone 'Natale a Fucecchio'? Panariello ci scherza, Spinelli lancia l'idea

Fucecchio sede del prossimo cinepanettone? Qualcuno ci sta ha pensato. Di sicuro lo ha fatto Giorgio Panariello, che nel programma 'Lui è peggio di me', ha messo in scena una gag con Massimo Ghini e gli ha chiesto di partecipare al film 'Natale a Fucecchio'. Alessio Spinelli, sindaco fucecchiese, ha colto la palla al balzo per rilanciare l'idea e spezzare con un po' di ironia un periodo reso triste dalle recenti news sulla pandemia.

Dopo la battuta di Panariello, Spinelli ha postato sul suo profilo Facebook un simpatico video. Il primo cittadino si è ripreso mentre sfoglia un libro proprio di Panariello e invita lo stesso comico a fare sul serio.

"Perché tu e il tuo amico Giallini non venite a farlo davvero 'Natale a Fucecchio'?" chiede Spinelli, tra il serio e il faceto. In un periodo in cui non si possono fare viaggi, un cinepanettone a km 0 sarebbe un'idea interessante.