Niente Sbaracco, ma San Casciano non rinuncia agli sconti

Lo Sbaracco, solo in versione antipandemia. Da domani venerdì 5 a domenica 7 marzo lo Sbaracco, il tradizionale appuntamento che offre la possibilità di fare shopping risparmiando per le vie del centro storico di San Casciano, si presenta in una nuova formula anti-Covid. I banchini che, nel consueto allestimento sono esposti all'esterno di ogni attività commerciale saranno fruibili in minima parte all'interno dei negozi. I commercianti hanno messo in atto tutte le misure per la sicurezza e accoglieranno i cittadini nel rispetto rigoroso delle regole previste dalle disposizioni governative. Il tessuto commerciale di San Casciano propone l’iniziativa incentrata sugli acquisti agevolati ma ne modifica i connotati per evitare il formarsi di assembramenti in prossimità dei negozi.

“Nella complessità dell’emergenza sanitaria, divenuta economica e sociale – dichiara il vicepresidente del Centro Commerciale Naturale Gaia Parissi - abbiamo voluto esprimere un atto di responsabilità che tiene conto di una priorità assoluta, quella della tutela della salute pubblica”. “Il mantenimento dello Sbaracco indoor - prosegue - è una proposta che può far bene alle tasche dei cittadini che per tradizione nel primo fine settimana di marzo possono cogliere l’opportunità di acquistare articoli delle più diverse categorie merceologiche ad elevate percentuali di sconto. Tuttavia in questo momento ciò che più conta è la salute della nostra comunità, per questo motivo abbiamo scelto di ridimensionare l’iniziativa e adeguarla alle condizioni del tempo che stiamo attraversando, nel rispetto delle norme imposte dal Dpcm per la prevenzione e il contenimento della curva epidemiologica”.

Una raccomandazione è estesa dal sindaco Roberto Ciappi ai cittadini che parteciperanno allo Sbaracco sancascianese nel primo week end di marzo. “So che è ormai diventato come un mantra ma non mi stanco di ripeterlo – esorta il sindaco Roberto Ciappi – teniamo alta la guardia, è indispensabile che ognuno faccia la propria parte e contribuisca direttamente e in ogni momento della propria vita, all’esterno, nei luoghi di lavoro, nel tempo libero, a ridurre il livello di contagio, è fondamentale adottare scrupolosamente le misure di sicurezza e protezione individuale. Gli strumenti necessari che in questo momento ci proteggono dalla contrazione del virus sono l’uso obbligatorio della mascherina, la distanza interpersonale, l’utilizzo di guanti o di gel igienizzante, senza mai trascurare la necessità di riporre la massima attenzione a non costituire assembramenti. Ne vale della nostra vita e di quella dei nostri cari, più fragili e anziani”.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - ufficio stampa