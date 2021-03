"Hai risparmiato durante la pandemia?": la maggioranza dice sì

Il Covid-19 come cambia il portafogli? Rimanere forzatamente a casa ha cambiato le abitudini dei toscani? Questo era il tema dell'ultimo sondaggio di gonews.it, che verteva appunto sul rapporto tra risparmi e pandemia.

La maggioranza dei votanti, ovverosia il 53.33%, ha detto di aver risparmiato a causa dei negozi chiusi e del lockdown. Purtroppo c'è anche chi ha avuto difficoltà col lavoro e ha votato No, si tratta del 38.25% dei casi. L'8.42%, infine, ha detto 'No, ne ho approfittato per investimenti'.

