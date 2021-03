Sorpreso a spacciare, denunciato e espulso dall'Italia

Un 37enne di origini tunisine è stato sorpreso con 1.5 grammi di hashish a Pisa in viale Bonaini ed è stato denunciato. Alla polizia ha detto di essere senza fissa dimora, ma gli agenti lo avevano visto in un condominio di porta Fiorentina, già segnalato a alcuni residenti del quartiere come luogo di spaccio. La polizia si è diretta verso un appartamento dello stabile e hanno trovato bilancini di precisione e due rotoli di stupefacente. Il 37enne è stato portato in Questura dove è stata avviata la procedura di espulsione. L'uomo ha cercato di eludere questa misura, prima ha finto di stare male e poi si è rifiutato di fare al tampone per il Covid. Ore dopo, una pattuglia lo ha accompagnato in una struttura che si occuperà del rimpatrio.