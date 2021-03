"Troppi incidenti, tagliamo gli alberi": la proposta da Scarperia

E’ una presa di posizione decisa e un appello alle istituzioni toscane, quella di Simone Silvano Bettini, Amministratore Delegato di Rosss, la società quotata di Scarperia a Firenze che produce scaffalature metalliche vendute in tutto il mondo.

"Tagliamo tutti gli alberi nel tratto fra Scarperia e San Piero a Sieve a Ponti. Sono ormai troppi gli incidenti mortali registrati in questi mesi, di cui l’ultimo poche settimane fa: la crescita degli alberi, evidentemente inadeguati a costeggiare quel tratto di strada, sta mettendo ogni giorno di più a rischio la vita di pedoni e automobilisti. Io amo il verde e credo fermamente sia giusto rimuovere queste magnifiche piante per riposizionarle altrove, con una parallela ripiantumazione di arbusti o altro verde che non metta a rischio di morte la vita di nessuno”.

L'imprenditore non ipotizza solo l’abbattimento e lancia un appello alle istituzioni competenti affinché ci sia una ripresa delle manutenzioni e ripulitura dei fossi lungo le carreggiate per fare defluire correttamente l'acqua in caso di pioggia. "In certi momenti inostri viali diventano delle “piscine” incrementando spaventosamente la pericolosità. Quante vittime dovremo ancora attendere prima di agire? Non si può morire a vent'anni mentre torni dal lavoro con la strada bagnata e colpire un albero in pieno. Se togliamo 30 alberi sul fronte delle nostre proprietà io mi impegno a farne ripiantare il doppio al nostro interno: i viali alberati sono bellissimi ma la vita delle persone e la sicurezza sulle strade sono fondamentali. E’ folle non considerare, nel momento in cui si delibera un viale alberato, anche la sua capacità di crescita e l'impatto che nel giro di pochi anni avrà nel contesto in cui è stato scelto di inserirlo".

Fonte: Ufficio Stampa