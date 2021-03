Asfalto nuovo in piazza Gramsci e zone limitrofe

Al via lunedì 8 marzo interventi di manutenzione e ripristino delle asfaltature sulle strade comunali di Empoli. Al lavoro, per conto del Comune di Empoli, la ditta che si è aggiudicata l'accordo quadro.

Ci sono situazioni analizzate dall’ufficio tecnico del Comune che presentano varie tipologie di ammaloramenti dovuti al maltempo.

Si parte dalla zona di Piazza Gramsci.

Il programma di manutenzione delle infrastrutture stradali è stato redatto sulla base dei risultati emersi dall'analisi delle condizioni delle pavimentazioni.

Si registrano situazioni urgenti da risolvere dove il problema è strutturale, cioè ha ceduto lo strato del terreno sottostante al manto, nella maggior parte dei casi dovuto al passaggio di grossi carichi in punti precisi della strada.

Qui occorre la scarifica profonda dell’asfalto, prima di rifare la pavimentazione utilizzando un bitume modificato e adatto a sopportare il passaggio di mezzi pesanti.

Da lunedì 8 marzo, dalle 9 alle 18, partiranno i lavori su Via Bonistalli, lato destro, da Via F.lli Rosselli a piazza Gramsci (dai civici 16 al 22 e poi dal 45 al 27).

All’intersezione con Via Masini sarà consentito solo svoltare a sinistra su piazza Gramsci, non sarà possibile proseguire dritto allo stop su Via Bardini.

Questa modifica andrà avanti fino a mercoledì 10 marzo, salvo condizioni meteo avverse al proseguimento dei lavori.

La fase successiva, da mercoledì/giovedì fino a venerdì 12 marzo, vedrà l’intervento spostarsi sul lato destro di Via Bonistalli e si procederà fino a Via Masini. In questo caso sarà consentito solo andare diritto allo stop solo su Via Bardini, non sarà possibile svoltare a sinistra su Piazza Gramsci e quindi proseguire su Via Salvagnoli e Via Pievano Rolando.

Altri interventi nei giorni e settimane successivi vedranno la ditta lavorare su Via Salvagnoli, da piazza Gramsci a Via T. da Battifolle; quindi su Via Tinto Da Battifolle fino a piazza Della Vittoria; saranno interessati dalle asfaltature anche Via Cavour, da Via L. Da Vinci a Via Gaetano Fabiani. Anche Via Verdi vedrà un importante intervento di asfaltatura.

Nel corso degli interventi, sui tratti di strada interessati, dove necessario, sarà segnalato con congruo anticipo (48 ore prima nel rispetto del codice strada) il divieto di sosta dei mezzi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa