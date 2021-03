Battini (Anci Giovani) : "La Regione aiuti concretamente il settore alberghiero e della ristorazione"

In questi giorni ci troviamo, per l’ennesima volta, davanti ad evidenti segni di incertezza riguardo le future decisioni da prendere in merito alla zona che verrà assegnata alla Regione Toscana.

Questa particolarità si riflette inevitabilmente anche sul territorio dell’Empolese-Valdelsa, realtà dove hanno sede centinaia di esercenti operanti nel settore alberghiero e della ristorazione, che da oltre un anno sono costretti a lavorare nell’incertezza più totale, ottenendo da parte dello Stato aiuti insufficienti persino per ricoprire i soli costi di gestione e del personale.

C’è bisogno di un deciso cambio di passo anche in questo senso. I dati relativi alla chiusura delle imprese nel nostro territorio sono preoccupanti, e dobbiamo fare di tutto per arginarli. In questo senso, sarebbe importante intavolare una discussione per fornire dei contributi alle attività in forma sostanziosa e puntuale, per evitare che altri lavoratori autonomi decidano di chiudere la propria attivitá.

Come componente del Coordinamento Regionale Anci Giovani Toscana, sarà mio interesse portare quanto prima all’attenzione della Regione le richieste presentate dalle varie realtà del settore, provando ad ottenere un risultato efficiente ed importante per le categorie.

Vittorio Battini

Consigliere Comunale Empoli

Coordinamento Regionale ANCI Giovani