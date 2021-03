Cerbaiola, Galli (Lega): "Urgente risolvere le criticità"

"A seguito anche di un sopralluogo personale, effettuato assieme al nostro Capogruppo al Comune di Empoli, Andrea Picchielli - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - unitamente alla collega Elisa Tozzi, abbiamo, quindi redatto una mozione, ponendo delle mirate domande relative all'attuale precaria situazione del centro diurno Cerbaiola. Abbiamo, infatti potuto constatare direttamente alcune palesi lacune come, ad esempio, la mancanza di un adeguato impianto di condizionamento, per poter consentire, nel periodo estivo, il normale svolgimento delle iniziative socio-sanitarie in condizioni ottimali e parimenti avere a disposizione, in inverno, di ambienti sufficientemente riscaldati, come la palestra, dove vengono svolte attività motorie e riabilitative."

"Oltre a ciò - precisa l'esponente leghista - è necessario rifare i servizi igienici, attualmente non funzionali e non a norma di Legge. Chiediamo, inoltre, alla Giunta regionale che si possa dare, altresì, seguito ad una delibera dell'aprile 2020 che prevede la costruzione di quattro fabbricati, uno destinato ai servizi pubblici, due di tipo residenziale ed uno specifico come centro diurno. Auspichiamo, dunque che l'Asl competente risolva tempestivamente le predette criticità che riteniamo inaccettabili, anche per una forma di doveroso rispetto nei confronti dei disabili che frequentano abitualmente la struttura."

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa