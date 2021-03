Centro storico Firenze, Razzanelli (FI): "Mancano autorizzazioni per la tramvia, lavori non possono partire"

“Fatta una richiesta di accesso agli atti per verificare la reale situazione sulla tramvia che deve passare da piazza della Libertà”

Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Mario Razzanelli ha fatto una richiesta di accesso agli atti sul Progetto definitivo revisionato della Variante al Centro Storico - Lotto 2 in quanto: “mancano ancora le autorizzazioni per poter costruire la tramvia. Il sindaco ha parlato di avvio dei lavori ma questi non possono nemmeno partire in quanto mancano i permessi di costruzione. Non è chiaro ancora nemmeno come verrà cantierizzata l’opera. Manca tutto un percorso – aggiunge il capogruppo di Forza Italia Mario Razzanelli – che vogliamo venga fatto conoscere ai cittadini. Ritengo che siano altre le opere da realizzare, a partire dal nuovo aeroporto di Peretola”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa