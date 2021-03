Covid, scuole chiuse a Castelfranco Piandiscò. Il sindaco: "Non possiamo essere flessibili"

Chiuse le scuole per eseguire tamponi su studenti e insegnanti a Castelfranco Piandiscò. Lo ha reso noto il sindaco Enzo Cacioli su Facebook, comunicando che "sette classi, 30 insegnanti su 100 e 130 bambini e ragazzi sono in quarantena, 16 studenti sono positivi" mentre "una ragazzina è appena tornata a casa dopo essere stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva al Meyer".

Una situazione "alle elementari e medie grave, meno negli asili nido e nelle materne" che ha portato alla chiusura delle scuole. Il sindaco ha poi parlato di un trend di crescita dei contagi preoccupante e dei problemi riscontrati in una Rsa del territorio, con tre ospiti positivi al Covid-19 di cui uno purtroppo deceduto, e cinque operatori contagiati. "Non possiamo essere flessibili in questo momento. Parchi e giardini sono aperti ma i controlli sono quotidiani e se si verificheranno assembramenti provvederemo alla chiusura" ha concluso il sindaco, appellandosi al "senso di responsabilità di tutti, soprattutto dei ragazzi".