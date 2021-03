Garage in fiamme a Prato: condominio evacuato, dieci persone assistite

Questa mattina intorno alle 10.30 un incendio a Prato ha coinvolto un garage nel piano interrato di un condominio di sei piani, in via Filzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato e una squadra del distaccamento di Montemurlo. L'intervento della squadra si è reso difficoltoso in quanto il fumo sprigionato dall'incendio ha invaso il vano scale e alcuni appartamenti. Le abitazioni sono cosi state evacuate dai vigili del fuoco, con l'ausilio dell'autoscala. Sono 34 i residenti che vivono in 14 unità immobiliari, che abitano nell'edificio a cui vanno aggiunti i dipendenti, che lavorano negli uffici.

Nei garage è andata a fuoco un'auto e non è chiaro se sia la causa o la conseguenza dell'incendio. Sono rimasti danneggiati anche i garage vicini. Altre dieci persone sono state medicate sul posto dal personale del 118.

Per consentire i soccorsi, la polizia municipale ha chiuso entrambe le strade riaprendole alla fine dell'intervento. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e 118, anche polizia e protezione civile. Al momento il condominio risulta inagibile.