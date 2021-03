In arrivo dodici nuove telecamere a Ponte Buggianese

Grazie al contributo della Regione Toscana nell’ambito di una maggiore sicurezza per la popolazione, sono in questi giorni in corso l’installazione di dodici telecamere per monitorare i punti sensibili con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza per la popolazione.

Il Comune di Ponte Buggianese aderendo al bando Toscana Sicura ha beneficiato di un contributo regionale di € 20.000,00 a fronte di una spesa complessiva di € 44.700,00. Questo ampliamento è il frutto del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale – commenta il Sindaco Nicola Tesi - e dalla Polizia Municipale e saranno messe a disposizione delle forze dell’ordine per tutti gli accertamenti di pubblica sicurezza. In un secondo tempo, molto presto, sarà inoltre installato un dispositivo per rilevare automaticamente anche le infrazioni del codice della strada.

I punti interessati sono i seguenti

Località Casabianca - Via Buggianese ultimo tratto ( n. 2 telecamere);

Via XXIV Maggio ( n.2 telecamere);

Via Buggianese - Zona Conad ( n.2 telecamere);

Piazza Banditori/Via Savorniana (n. 1 dome, con 4 punti di visualizzazione);

Piazza IV Novembre ( n.2 telecamere);

Piazza Magrini ( n.1 telecamera);

Via della Liberta’ (n.1 telecamera);

Localita’ Anchione - Dogana del Capannone (n.1 telecamera).

Sulle arterie principali saranno installate telecamere in grado di “leggere” le targhe dei veicoli in transito, mentre negli altri siti saranno installate telecamere di contesto; le stesse saranno collegate via wireless con la sede del Comando della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese