Investito mentre attraversa la strada, grave bambino di 10 anni a Empoli

Un grave incidente ha visto protagonista a Empoli un bambino di dieci anni alle 15 di oggi, venerdì 5 marzo. Il piccolo adesso è al Meyer di Firenze, dove è stato portato in codice rosso dall'elisoccorso. Il fatto è avvenuto all'altezza degli ex Macelli in viale Giotto.

Il piccolo era col padre e il fratello, ha cercato di attraversare la strada in bici sulle strisce pedonali ma è stato investito. Un suv non si era accorto del bambino e gli ha preso la bici, facendo cadere a terra il ragazzino. Il padre e il fratello sono rimasti illesi.

Il conducente dell'auto si è fermato, così come altre persone sul posto che hanno deciso di dare una mano al bambino. La Misericordia di Empoli è intervenuta ma, dato che il bambino aveva riportato fratture e contusioni alla testa, è stato deciso di chiamare Pegaso.