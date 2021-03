Marina di Pisa: strade chiuse e modifiche alla viabilità per la gara ciclistica 'Classica del Mare'

Domenica 7 marzo, dalle 7.30 alle 14.00 , si correrà a Marina di Pisa la gara ciclistica “Classica del Mare”, organizzata dalla “Polisportiva Portammare”, manifestazione sportiva riconosciuta a rilevanza nazionale e, per questo, ammessa anche in zona arancione. Durante il transito dei concorrenti verrà sospesa la circolazione veicolare, che riprenderà, nel senso della corsa, terminato il passaggio.

La competizione si svolgerà con passaggio per 6 volte sul seguente circuito prestabilito: piazza Sardegna, via Padre Agostino da Montefeltro, via Litoranea, via Bigattiera lato mare, via di Torretta, viale G. D’Annunzio, via G. Ceccherini , via Barbolani, via Maiorca, piazza delle Baleari, via della Repubblica Pisana, arrivo in Piazza Sardegna.

Modifiche al traffico. Per garantire il sicuro svolgimento della gara, la Polizia Municipale ha adottato un’ordinanza di limitazione della circolazione stradale e della sosta che prevede:

- via Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna (lato mare), piazza Gorgona (lato mare), via Repubblica Pisana: dalle 7.30 alle 14.00 chiusura al transito veicolare, sospensione della pista ciclabile oltre a divieto di sosta con rimozione coattiva dalle 6.00 alle 14.00;

- via Maiorca: divieto di sosta con rimozione coattiva dalle 6.00 alle 12.00;

- via Bigattiera (lato mare), via di Torretta, via Vecchia di Marina: dalle 8.00 alle 12.00 senso unico di marcia con direzione Tirrenia – Pisa e sospensione temporanea della circolazione durante il transito della gara;

- viale D’Annunzio (da via di Torretta a via Ceccherini), via Maiorca, piazza Baleari, via Litoranea: dalle 8.00 alle 12.00 senso unico di marcia con direzione Pisa – Tirrenia e sospensione temporanea della circolazione durante il transito della gara.

La Polizia Municipale fornirà qualsiasi informazione relativamente agli orari ed ai divieti previsti in occasione dello svolgimento della “Classica del Mare” (telefono 050-910811).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa