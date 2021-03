Muore il pittore Teba, addio ad Alessandro Scardigli

È morto a causa di un malore il pittore castellano Alessandro Scardigli, in arte Teba. Pittore ed aerografista, dipingeva grandi murales e lavori su commissione, locali, moda, giostre, carri allegorici e qualsiasi progetto creativo. Aveva dipinto anche alcuni drappi per i palii, come ad esempio quello del 2015 a Gambassi Terme. Era molto conosciuto nel suo ambiente.



A ricordarlo è il sindaco Alessio Falorni che lo definisce "uno dei più bravi artisti di Castello" e che ha conosciuto nell’ambito dell’associazione Giglio d’Arte. "Mi dispiace davvero molto.Riposi in pace", conclude il sindaco su un post facebook.