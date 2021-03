Pisa, in manette un latitante e un 25enne per furti nelle abitazioni

Ieri mattina l'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Pisa ha effettuato un controllo all'interno di un immobile abbandonato del quartiere di Porta a Mare, la ex Vivarelli Glass, segnalata da numerosi residenti come luogo di rifugio di alcuni soggetti. La polizia ha circondato l'edificio per evitare eventuali fughe e hanno trovato mentre si nascondeva, un cittadino marocchino 49enne, già noto. L'uomo, come verificato dagli agenti, era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa a seguito di una serie di condanne per reati sia contro il patrimonio che in materia di stupefacenti, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale. Reati tutti commessi a Pisa negli anni scorsi, per cui il 49enne deve scontare una condanna di 6 anni e 3 mesi di reclusione. L'uomo è stato arrestato e accompagnato al carcere don Bosco.

Altro arresto, da parte della Squadra Mobile della Questura, ha riguardato un 25enne di nazionalità georgiana residente a Pisa. Il giovane è accusato di essere uno dei principali componenti di una banda specializzata in furti nelle abitazioni. La banda a cui apparterrebbe, il 28 novembre 2018 fu arrestata dalla polizia di Livorno dopo una razzia nella città labronica. I poliziotti scovarono nei passaruota dell'automobile su cui viaggiavano i soggetti, numerosi gioielli e una quindicina di grimaldelli atti ad aprire qualsiasi serratura, il tutto abilmente occultato.