Anche sabato 6 marzo, alla mattina, saremo in via Bartoloni, 49 per la distribuzione delle arance solidali. Tolto il costo delle arance la restante parte andrà a finanziare aiuti alle famiglie e delle persone in difficoltà con il pagamento dell'affitto e delle bollette. Quella di sabato sarà la terza distribuzione, con ottimi risultati delle prime due.