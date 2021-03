Saccardi si vaccina, Stella (FI): "Esempio pessimo e inopportuno"

La legge non è uguale per tutti! Stefania Saccardi Vice Presidente della Regione Toscana si è vaccinata!

Mentre le dosi scarseggiano, e ancora tante persone che rischiano ogni giorno aspettano di essere chiamate è assolutamente inopportuno che il Vice Presidente della Regione abbia deciso di vaccinarsi. Autisti del trasporto pubblico, cassiere dei supermercati, cassiere delle banche, tassisti, ambulanti, ristoratori e barristi , malati oncologici, persone fragili con malattie croniche, volontari della protezione civile, persone che lavorano sui treni e molte altre categorie esposte non possono ancora vaccinarsi, ma il Vice Presidente della Regione si. Possiamo dire che la legge non è uguale per tutti

Si giustifica dicendo che è iscritta all’ordine degli avvocati e quindi le spetta, è vero, ma la toppa è peggio del buco!

La domanda vera è: da quanto tempo l’Avvocato Saccardi non esercita la professione? Questo chiederò in Consiglio Regionale attraverso una interrogazione

Dal 2004 al 2008 è stata vicesindaco a Campi Bisenzio con delega all'urbanistica e all'edilizia privata. Successivamente ha svolto il ruolo di assessore al lavoro, centri per l'impiego, Ced e programmazione territoriale alla Provincia di Firenze. Dal 2009 al 2014 è stata eletta in Consiglio comunale di Firenze nella lista del PD, ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e di assessore al welfare, cooperazione internazionale, sport, casa e di presidente della Società della salute di Firenze. Dal 2013 al 2015 è stata vicepresidente della Regione Toscana. Dal 2015 al 2020 è stata Assessore alla Sanità della Regione Toscana Dal 2020 è vicepresidente della Regione Toscana

Ci domandiamo dove ha trovato il tempo per fare l’avvocato? Da quanto tempo non esercita la professione?

Ci domandiamo è giusto che pur essendo iscritta all’albo, quindi ha tutto il diritto di chiedere la vaccinazione, ma esercitando oggi altro mestiere abbia scelto di vaccinarsi?

Sono convinto che la politica dovrebbe dare un buon esempio, quello dato dal vicepresidente della Regione è sicuramente un pessimo esempio.

Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana